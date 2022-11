Pogba saluta i compagni della Nazionale, i tifosi della Juve lo accusano

Non hanno gradito i tifosi della Juve il post social del calciatore sulla sua assenza ai Mondiali ricordandogli che “se si fosse operato prima…”

Come era previsto, il centrocampista francese della Juve, Paul Pogba, non è stato convocato dalla Francia per i prossimi Mondiali. Pogba infatti è ancora alle prese con l’infortunio che ha portato con sé tante polemiche dal momento che il calciatore ha scelto di non operarsi subito.

Pogba infatti aveva dichiarato a fine ottobre che non avrebbe potuto prendere parte ai Mondiali a causa di un sovraccarico muscolare legato all’aumento del proprio carico di lavoro durante le sedute. Infortunio che è arrivato dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro che lo ha fermato a inizio stagione.

Dopo l’annuncio della Francia il calciatore ha pubblicato un post su Instagram per stare vicino ai suoi compagni

“Dio ha avuto per me altri piani: supporterò la mia squadra, la mia nazione, il mio paese da molto lontano, ma il mio cuore è con loro! Auguro il meglio a tutti i giocatori selezionati”.

Post che non è stato preso bene dai tifosi della Juve che si sono scagliati contro Paul accusandolo di occuparsi poco della squadra che gli paga lo stipendio