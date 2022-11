Maldini sul gol di Daniele al suo Milan: «Era scritto che accadesse»

Il dirigente rossonero premiato ai Golden Boy ammette: «Da papà non potevo che essere strafelice»

Premiato anche Paolo Maldini, come miglior dirigente ai Golden Boy 2022. L’uomo chiave del Milan di Pioli, ricevendo il premio come Best European Manager, ha parlato del gol segnato dal figlio Daniel a San Siro contro i rossoneri:

“Era scritto che accadesse. Ho chiesto consiglio a Galliani che mi ha detto che nella settimana prima di Milan-Monza ha cercato di non muoversi per non avere emozioni in caso di gol di uno o dell’altro. Io ho cercato di fare lo stesso, ma dentro da papà non potevo che essere strafelice”

Nella scorsa stagione Daniele era andato in gol, con la maglia del Milan, proprio contro lo Spezia, realizzando così una rete alla sua prima partita da titolare, con immensa gioia di suo padre Paolo.