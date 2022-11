Liverpool, il miliardario indiano Ambani vuole comprare i Reds

Secondo il Mirror il magnate indiano potrebbe chiudere per 4 miliardi. Non è la prima offerta che Ambani fa per acquistare il Liverpool, c’era anche lui in corsa nel 2010.

Il miliardario indiano Muskesh Ambani è in corsa per l’acquisto del Liverpool. Questa la notizia che ha rivelato il Mirror e che molti media indiani stanno riprendendo in queste ore.

Ambani, 65 anni, secondo Forbes è l’ottavo piu’ ricco al mondo, con un patrimonio stimato attorno ai 90 miliardi di dollari.

La notizia della messa in vendita dei Reds da parte del Fenway Sports Group, patron dei Rossi dal 2010, era trapelata nei giorni scorsi. Fenway Sports Group, il fondo proprietario del club ha dato mandato a Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare possibili acquirenti interessati al club. FSG detiene il club dei Reds da dodici anni, lo rilevò nell’ottobre 2010 da George Gillett Jr. and Tom Hicks. Il club sarebbe valutato intorno ai 4,5 miliardi di euro.

Se secondo il Mirror si potrebbe chiudere per per 4 miliardi di sterline. Non è la prima offerta che Ambani fa per acquistare il Liverpool, c’era anche lui in corsa nel 2010.

Ambani attualmente possiede i giganti del cricket IPL Mumbai Indians e ha anche svolto un ruolo chiave nella creazione della Super League nel suo paese d’origine.

Il fratello minore di Ambani, Anil Ambani, ha pensato due volte di comprare il Newcastle, prima nel 2008 e di nuovo nel 2011. Un’offerta da 260 milioni di sterline nel 2008 che non si è mai concretizzata.