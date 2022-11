Leclerc pretende in Ferrari una posizione di privilegio (Corsera)

Avrebbe sponsorizzato Vasseur al posto di Binotto: pretende di essere prima guida. Elkann che dice? E Sainz?

Il caso Ferrari e il nodo Leclerc. Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera scrive delle pressioni del monegasco che avrebbe avuto un ruolo anche nella vicenda Vasseur smentita dalla Ferrari che almeno a parole ha blindato Binotto.

Vasseur, dato per «bruciato» da chi attribuisce serietà alla comunicazione Ferrari, si sarebbe autocandidato. Sfruttando però due appoggi decisivi. Carlos Tavares, a.d. Stellantis, suo vecchio amico e Charles Leclerc, con il quale ha rapporti buoni e di lungo corso. Charles, a quanto si dice, vorrebbe lavorare con un capo che gli assicuri un ruolo da prima guida. Il che, indipendentemente da ciò che potrà accadere a Maranello, offre uno scenario tipico e critico. Con qualche rischio proprio per il pilota.

Leclerc ha ambizioni direttamente proporzionali al talento. Le sue ragioni sono comprensibili in una stagione frustrante, dentro la quale ha patito fragilità ed errori della squadra, pur commettendone qualcuno per conto proprio.

Leclerc non ha alternative fuori dalla Ferrari. Chi lo frequenta parla di un entourage convinto di tutelarlo accentuando le sue insoddisfazioni piuttosto che spingerlo a migliorare anche nella gestione delle difficoltà. Con John Elkann parla spesso, i due si frequentano, hanno trascorso una giornata sui kart in Francia la scorsa estate, accompagnati dai figli del presidente. Manifestano reciproca simpatia. Resta da capire che tipo di risposta può dare il capo supremo della Ferrari ad un pilota che pretende una posizione di privilegio dentro un team deliberatamente formato da due piloti forti, scelti in quanto portatori di punti. E, di conseguenza, come trattare il futuro di Sainz, il cui contratto è stato rinnovato con l’intento di contare su un ragazzo pronto a cogliere ogni occasione propizia, bravo al punto da finire davanti a Leclerc nel Mondiale 2021.