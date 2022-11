Kvaratskhelia, pronto un importante aumento di stipendio (ora guadagna 1,4 milioni)

Il Corrmezz: nel 2023, per lui anche un sostanzioso premio a fine stagione. Per Kim invece la priorità è rivedere la clausola di 50 milioni

Kvaratskhelia e Kim: c’erano una volta i calciatori sconosciuti (alla platea di tifosi non certo agli esperti di mercato e ai veri appassionati di calcio). Il passato è passato e ora che sono definitivamente esplosi (per fortuna della squadra di Spalletti che vola in campionato e in Champions) bisogna adeguare il loro stipendio a quel che sono stati capaci di mostrare sul campo. È il calcio. I contratti sono contratti sulla carta, dopodiché vanno aggiornati. Oggi un calciatore ha mille modi per forzare la mano e mettersi di traverso nei confronti della società. Non è ovviamente il caso di Kim e Kvaratskhelia che a Napoli stanno benissimo ma che ovviamente vogliono vedere aumentare i propri emolumenti. Ecco perché, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli è al lavoro sia per aumentare lo stipendio del georgiano sia per eliminare dal contratto di Kim quella clausola da 50 milioni (valida per l’estero) che in estate potrebbe rivelarsi letale: il difensore è molto richiesto all’estero, soprattutto dal Manchester United. Adesso comincerà il Mondiale e gli occhi di tutti gli osservatori saranno sul torneo in Qatar.

Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Ci sarebbe già un’intesa di massima sul nuovo contratto di Kvaratskhelia. Il ds Giuntoli è a lavoro per blindare sia lui che Kim ritenuti un vero tesoro per la società. Kvara costato 10 milioni per gli osservatori vale già 10 volte di più. Per questo il Napoli nel 2023 farà un nuovo contratto al giocatore per evitare sirene straniere. Al momento si discute di un sostanzioso premio a fine stagione e di un sensibile ritocco allo stipendio (ora il georgiano guadagna 1,4 milioni) e allungamento della durata del contratto. Per Kim invece la priorità rivedere la clausola che al momento è di 50 milioni di euro e valida solo per l’estero per i primi quindici giorni di luglio. Società a lavoro per questo doppio obiettivo.