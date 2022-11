Joao Mario smorza la tensione tra Ronaldo e Bruno Fernandes: «Era uno scherzo tra loro»

Questa mattina era diventato virale il video in cui Bruno Fernandes snobba CR7 dopo le dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Piers Morgan

Questa mattina è diventato virale il video in cui Bruno Fernandes quasi snobba il suo compagno di squadra e Nazionale, Cristiano Ronaldo dopo l’intervista bomba rilasciata a Piers Morgan. A smorzare la tensione ci ha pensato Joao Mario, altro nazionale portoghese, con alcune dichiarazioni:

“Ero nello spogliatoio in quel momento, ho visto le immagini, ed è divertente perché a volte si può interpretare male ma era uno scherzo tra loro. Bruno è stato uno degli ultimi ad arrivare e Cristiano gli ha chiesto se fosse venuto in barca. Credo che le immagini possano essere state travisate, ma tra loro era uno scherzo. Credo che abbiano un ottimo rapporto perché giocano insieme, li ho visti tutto il giorno di ieri. Non c’è nessun problema tra loro”.

L’ultima intervista del portoghese ha sicuramente creato un disagio al Manchester United, al suo allenatore Erick Ten Hag ed anche a diversi compagni di squadra. Non è un caso, quindi, che la lente di ingrandimento dei media sia ricaduta sul saluto “glaciale” tra il fenomeno ex Real Madrid e Juventus ed il suo compagno di squadra e nazionale, Bruno Fernandes.

Che le parole rilasciate da CR7 al Sun abbiano avuto un peso lo si nota dall’atteggiamento dell’ex Sampdoria, arrivato colpevolmente in ritardo al ritiro del Portogallo. Nel video, ormai divenuto virale, Cristiano Ronaldo porge il suo saluto al compagno, quasi un segno di pace e di solidarietà vista la lontananza dalla casa dei Red Devils. L’ex Sampdoria ha, però, mostrato un atteggiamento di indifferenza nei confronti del compagno.

La stretta di mano arrivata con molta rapidità e freddezza ha evidenziato un clima di tensione tra i due, un chiaro segnale che le parole usate contro il club hanno avuto dei pesanti effetti su chi circonda l’ex Real Madrid. L’intervento di Joao Mario ha solamente arrestato un incendio che potrebbe finire con il pregiudicare il percorso del Portogallo ai Mondiali del Qatar.