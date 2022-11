Il consiglio di vita di Ayroldi a Osimhen: «Sii intelligente, se ti provocano non reagire»

Lo racconta il CorSport. L’arbitro si è soffermato a parlare con l’attaccante nigeriano, marcato troppo stretto da Perez, aiutandolo a ragionare

Anche gli arbitri cercano di accompagnare Victor Osimhen sulla via della maturità. Il Corriere dello Sport racconta la lezione di vita elargita dal direttore di gara di Napoli-Udinese, Giovanni Ayroldi, all’attaccante nigeriano del Napoli. Si è visto, durante il match, che l’arbitro si è soffermato a parlare con Osimhen. Edmondo Pinna svela il contenuto del dialogo. Ayroldi ha invitato Osimhen a non lasciarsi travolgere dalle provocazioni avversarie, ad essere più scaltro, intelligente.

Pinna, nella Moviola del CorSport, scrive:

“Doppietta per Giovanni Ayroldi, dopo Sassuolo-Roma non andata benissimo. La partita, facile fino al tentativo di

rimonta dell’Udinese, non ha colto di sorpresa l’arbitro che, anzi, ha dispensato consigli di vita: «Sii intelligente, se ti

provocano non reagire» ha detto a Osimhen, marcato (troppo) stretto da Perez”.

La direzione di gara di Ayroldi è giudicata sufficiente da Pinna, che in pagella gli dà 6. Anche se sottolinea che l’arbitro ha perdonato due secondi gialli. Il primo per Wallace, il secondo per Mario Rui. Se non altro, il giudizio del direttore di gara è stato equo.

“Ayroldi perdona in campo due secondi gialli. Il primo, abbastanza netto, doveva finire sulle spalle di Wallace: già ammonito (spallata per Anguissa), ferma Lobotka in maniera molto energica nei pressi dell’area di rigore. L’Udinese protesta, voleva un provvedimento per Mario Rui, che calcia il pallone lontano nel recupero dopo che lo stesso era uscito dal campo, in questo caso in realtà, il giocatore di Spalletti aveva già caricato il tiro, anche se avrebbe potuto fermarsi”.

Abisso, al Var, è una conferma. 6 in pagella anche per lui.