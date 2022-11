Dopo la Nazionale, Ballando con le Stelle sfratta anche Il Circolo dei Mondiali

Costringerà l’approfondimento condotto da Alessandra De Stefano a trovare posto su RaiPlay, aveva già obbligato alla domenica Italia-Austria

Dopo le polemiche di settimana scorsa del format televisivo Rai Ballando con le Stelle che ha obbligato la Nazionale italiana al posticipo della partita tra Italia e Austria questa volta tocca al Circolo dei Mondiali l’approfondimento Rai per la Coppa del Mondo di calcio. Il programma televisivo di Milly Carlucci si è nuovamente imposto contro il calcio e conto il programma della Rai in occasione di Qatar 2022.

Questa sera doveva andare in scena Il Circolo dei Mondiali regolarmente su Raiuno ma ancora una volta Ballando con le Stelle ha avuto la meglio. La Carlucci e i suoi ballerini avranno lo spazio in seconda serata dalle 22.05 circa (subito dopo Argentina-Messico), leggermente più avanti rispetto alla canonica prima serata del programma Rai che va in onda ormai dal lontano 8 gennaio del 2005

Ballando con le Stelle costringerà l’approfondimento condotto da Alessandra De Stefano a trovare posto su RaiPlay, il servizio di streaming che trasmette tutti i canali Rai e, a volte, anche contenuti in diretta in esclusiva.

Dunque, al termine della sfida decisiva tra Argentina e Messico, alle ore 22 andrà in onda la “Bobo TV”, che lascerà spazio successivamente a “Ballando con le stelle”. Contemporaneamente, su RaiPlay proseguirà la programmazione dedicata al Mondiale, con De Stefano e i suoi ospiti di serata.