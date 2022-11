Cobolli Gigli: «La gara di gennaio col Napoli sarà l’ultima spiaggia per lo scudetto della Juve»

A 1 Station Radio: «Sarà difficile ricucire il gap dagli azzurri, hanno un attacco fortissimo che non consente cali difensivi alle rivali»

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma radiofonico ‘1 Football Club’ in onda su 1 Stadion Radio. Cobolli Gigli ha parlato delle sei vittorie consecutive della Juventus di Massimiliano Allegri.

“Era un impegno cruciale, era fondamentale vincere. Contro la Lazio la Juventus ha fatto un gran primo tempo, i calciatori più importanti della rosa si stanno finalmente riprendendo. Per questa rimonta è stato fondamentale il presidente Agnelli con quel messaggio con cui ribadì le proprie idee in società, confermando la fiducia ad Allegri. Probabilmente avrebbe potuto lanciare quel segnale un po’ prima. Lui ed Allegri hanno avuto ragione anche su Rabiot”.

Cobolli Gigli ha continuato parlando delle possibilità che la Juve rientri nella lotta scudetto. Ha detto che sarà determinante, in tal senso, la gara di gennaio col Napoli.

“Spero che la Juventus possa continuare a fase sognare i tifosi di poter vincere il campionato, ma la gara del 13 gennaio contro il Napoli sarà l’ultima spiaggia per lo scudetto. Sarà difficile ricucire il gap dagli azzurri, hanno un attacco fortissimo che non consente cali difensivi alle rivali. Mi auguro che Allegri abbia ristabilito un ottimo rapporto nell’ambiente bianconero. Vincere con la Lazio è stato fondamentale per gettare le basi per i prossimi mesi. Bisogna inoltre valutare gli acquisti estivi, che finora hanno potuto incidere poco, soprattutto Di Maria e Pogba. E’ stata finalmente trovata la quadratura del cerchio a livello difensivo, nonostante gli addii di Barzagli e Chiellini. Sono contento anche di una vittoria per 1-0 con gol in fuorigioco”.