Asher Hong stupisce tutti ai Mondiali di Ginnastica

Asher Hong ai mondiali di ginnastica di Liverpool stupisce tutti con una presa coi polsi alla sbarra evitando una caduta. Il suo movimento esteticamente discutibile fa discutere però

Il ginnasta americano Asher Hong salva l’esercizio alla sbarra con una presa coi polsi che ha stupito tutti gli spettatori.

Il movimento, del tutto irrituale e praticamente inedito, sta dividendo i commentatori. Esteticamente non proprio un belvedere, per usare un eufemismo, ma sicuramente efficace per concludere la sua prova.

Non era un’esibizione qualunque: stiamo parlando dei Mondiali di Ginnastica a Liverpool.

L’atleta statunitense ha dichiarato:

È quasi naturale per me. Non è niente di speciale, se riesco a fare una presa del genere mi dico: ‘Ok, adesso devo concludere il mio esercizio’.

Il movimento di Hong, più utile che bello, se possiamo dire, sta scatenando molte discussioni sui social.

Asher ha concluso i Mondiali al sesto posto. Era la sua prima volta, quindi almeno l’audacia- se non addirittura faccia tosta- è da premiare. Non c’è che dire: grande coraggio per un esordiente di 18 anni.