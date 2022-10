Tuttosport: il torneo di tennis di Napoli chiuso per umidità. Il diverbio con Alciato (ufficio stampa)

Scrive“serata Holiday on Ice”. Alciato (ufficio stampa del torneo) prima attacca il giornale e il giornalista Azzolini su Twitter, poi cancella il tweet

Proseguono gli sfottò al torneo Atp di tennis di Napoli. Tuttosport ne scrive in prima pagina con una firma autorevole quale è Daniele Azzolini profondo conoscitore e amante del tennis, nonché scrittore di libri sullo sport delle racchette. Nella docu-serie “La Squadra” è lui il giornalista cui Panatta telefona per una delucidazione in merito a un malanno di Bertolucci negli anni Settanta.

Ecco cosa scrive della giornata di ieri al torneo di tennis di Napoli:

Messi da parte i Doppi Axel e i Tripli Lutz con i quali si erano confrontati martedì, nel corso della soirée “Holiday On Ice”, Luca Nardi e Corentin Moutet sono tornati al tennis asciutto per dare vita a un match di grande impegno fisico e di solida umanità, di quelli che lungo il loro percorso finiscono per svelare, sull’animo dei protagonisti, molto più di quanto non riescano a fare dritti e rovesci. Purtroppo sono andati per le lunghe, tre ore e mezzo addirittura, obbligando il torneo, intorno alle 19,30, a innalzare da capo il cartello “chiuso per umidità”. Sono saltati i match in coda al programma, compreso quello di Fognini che a metà settimana deve ancora giocare il primo turno. E ora i tempi per rimettere in corsa il torneo sono davvero esigui.

Ieri Azzolini è stato criticato su Twitter da Alessandro Alciato che lavora alla comunicazione del torneo di Napoli. Alciato ha scritto che Azzolini non era presente a Napoli e si è domandato da dove traesse informazioni per il suo articolo. Nella risposta Azzolini ha sottolineato il ruolo di ufficio stampa di Alciato per poi rispondere che è bastato guardare la tv per avere informazioni. Alciato ha poi cancellato il tweet.

Lo stato dell’informazione in Italia non è solo quello sottolineato da zero calcare. C’è di peggio.

Capisco che saper leggere non è roba per capi di uffici stampa (del resto FIT docet) ma quale passo dell’articolo esattamente richiedeva la presenza sul campo? https://t.co/IMdkSgNskQ — Roberto Salerno (@robydoc10) October 19, 2022

Quello che non è stato scritto. Ovvio. https://t.co/h5hHagMEYl — Alessandro Alciato (@AAlciato) October 19, 2022