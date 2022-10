Al termine di Napoli-Ajax, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un resoconto da Tuttomercatoweb.com.

Siete un modello vincente di un calcio italiano che soffre tantissimo.

Cosa c’è da migliorare? Il calo dopo il gol dell’Ajax?

Su Osimhen:

«Osimhen? Deve giocare di più con la squadra. Poi in quel momento ho deciso di fare quel cambio perché dovevo risistemare l’altezza della squadra dopo l’uscita di Anguissa. E ogni tanto dovevamo abbassarci e ripartire più bassi per andare in contropiede. Speravo riuscisse a fare due o tre battute ad inizio azione nella costruzione bassa dell’Ajax: si vede che non è ancora in grande condizione, sebbene in un momento di aggressione ha creato il quarto gol. Ha sbagliato un gol abbastanza facile, ma Victor è questo qui: non è pulitissimo, nel palleggio con i compagni non è che riesca sempre ad acchiappare il massimo. Ha fatto gol, ritroviamo un calciatore importante, ha giocato 50 minuti. Mi spiace per Simeone perché meritava di giocare, ma ho scelto Osimhen e la partita si è messa su binari corretti. Ci verrà comodo un’altra volta».