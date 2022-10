Sergio Rubini: «Mel Gibson un fanatico tirchio. Non volevo accettare i soldi, poi però il meccanico…»

Sergio Rubini intervistato dal Messaggero. Parla di amore, di cinema, della nostra società. Pugliese di Grumo Appula dove poi ha incontrato la donna della sua vita. Suo il film sui fratelli De Filippo.

Si trasferì da quelle parti?

«Per un po’. Poi, tornando da un viaggio in Italia, all’improvviso mi fece trovare in aeroporto la lettera con cui mi lasciava. E basta. La donna della mia vita, per fortuna, l’ho trovata a Grumo Appula. Carla è la nipote di un’amica di mia madre. Me la ricordavo bambina – è più giovane di me di 17 anni – ma quando l’ho rivista per caso in un ascensore, ho ritrovato una donna. E non l’ho più mollata. Grazie a lei ho imparato a essere più attaccato alle mie cose e a uscire allo scoperto anche con le parole».