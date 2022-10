Salgono a tre i maratoneti del record di Kipchoge squalificati per doping

L’opacità del record di Kipchoge

Fu definito un record storico, pur se non omologato da alcuna federazione. Il 12 ottobre 2019, a Vienna, il keniota Eliud Kipchoge fu il primo uomo a correre una maratona in meno di due ore: 1 ora e 59 minuti e 40,2 secondi, per la precisione. Fu una sbalorditiva e discussa operazione di marketing allestita dalla Ineos. Fu ribattezzata 1: 59 Challenge.

Fu uno strano record, non solo per le scarpe utilizzate che sollevarono numerosissime polemiche (si parlò di doping tecnologico). Ma anche per il metodo. Kipchoge di fatto venne scortato da sette lepri che lo portarono fino alla retta finale.

Questo fu scritto a proposito delle scarpe:

Le scarpe ad un passo dalla squalifica per “eccesso di aiuto” all’atleta, hanno al loro interno una piastra in carbonio – che nel caso di quelle personalizzate di Kipchoge erano addirittura tre, unite da una serie di cuscinetti – che massimizza l’effetto di ritorno di energia durante il passo. Lo spessore dell’intersuola, poi, di ben 36 mm, fornisce una reattività inedita ed ha delle dimensioni che permettono di inserire ulteriori tecnologie di spinta. Insomma, la scarpa in questo caso diventa parte integrante della prestazione. Un po’ come fu per i costumoni del nuoto, che diminuendo l’attrito in acqua scatenarono record in processione.