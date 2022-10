Nibali: «Ho avuto grandi soddisfazioni, ma qualche Giro l’ho buttato via»

A Palermo: «Lascio un ciclismo molto innovativo. Purtroppo in questo momento non c’è un corridore di corse a tappe»

Ospite dell’evento a lui dedicato a Palermo nell’ambito dei Gazzetta Sports Days, l’ex ciclista Vincenzo Nibali parla del suo rapporto col Giro d’Italia.

«Il primo Giro d’Italia è stato il più emozionante, sono arrivato già alle prime tappe emozionato con il cuore perché era una grande festa ed era la prima volta che la vivevo dall’interno e sapevo che mi guardavo tuti da casa e volevo mettermi in evidenza. Poi col tempo queste sensazioni ho imparato un po’ a gestirle e placarle. Passo dopo passo mi sento di dire che il Giro d’Italia è diventato casa mia, sono riuscita a ottenere due giri, ma tantissimi piazzamenti. Mi sento di dire che qualche Giro l’ho buttato via, ma è il rischio che si corre correndo una tappa in un modo invece che in un altro»