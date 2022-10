Gazzetta: in 9 partite ha mandato in rete 12 giocatori. E presto giocherà anche Demme. Perché pure Lobotka ha bisogno di prendere fiato.

Nel Napoli non ci sono riserve, perciò segnano tutti. Lo scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita. Ricorda che il Napoli è l’unica squadra di Serie A

che in sole 9 partite ha mandato in rete ben 12 giocatori. Nessuno ha fatto meglio in Italia.

Guardando le migliori del nostro campionato, spicca l’Udinese a quota 11, mentre le milanesi seguono a 9, con 8 uomini in rete Atalanta e Lazio, più staccate Juventus e Roma, rispettivamente a 6 e 5.

Questa classifica non è una equazione ma per certi versi dimostra come una squadra sappia sviluppare il gioco in maniera diversa e dunque crea alternative importanti per andare a rete ed eludere le difese avversarie. E in questo senso il gioco sviluppato da Luciano Spalletti esalta tutte le caratteristiche dei giocatori.

E in questi numeri c’è anche la riuscita di una svolta filosofica. Il tecnico toscano sta lavorando sin da luglio a creare un gruppo dove nessuno si senta riserva e trovi il proprio spazio. E se si escludono i portieri, tutti hanno giocato almeno uno spezzone di partita. Ma presto anche il mediano tedesco troverà il suo spazio. Che poi arriverà al gol non lo sappiamo, ma c’è bisogno pure di lui in questo Napoli. Perché anche Lobotka ha bisogno di prendere fiato.