Napoli-Torino 3-1 al 45esimo: doppietta di Anguissa, poi Kvara

Due gol figli del calcio di Spalletti: Raspadori che rientra e apre il gioco e un’uscita dal basso che attira i granata e libera un’autostrada per Zambo

Anguissa protagonista dell’inizio di Napoli-Torino. Doppietta in dodici minuti. Poi il 3-0 di Kvaratskhelia al 37esimo al termine di una lunga discesa sulla sinistra. Al 44esimo il 3-1 di Sanabria.

Due gol nati dal gioco, dall’idea di costruire il gioco da lontano. Il primo con Raspadori che viene a centrocampo e apre a sinistra per Mario Rui: ottima sovrapposizione con Kvara, cross del portoghese e Anguissa si inserisce e di testa segna da centravanti con tocco sul secondo palo. È un gol nato da idee di Spalletti.

Così come il secondo che nasce con la costruzione dal basso, passaggio rischioso di Meret, Anguissa difende benissimo il pallone, lo appoggia a Politano che lo gira per il centrocampista che è nella sua metà campo e ha davanti a sé oltre cinquanta metri di campo. Il Torino di Juric è in pressing, non riesce a chiudere e il camurenense arriva indisturbato in porta e batte Milinkovic Savic sul primo palo.

