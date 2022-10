Mundo Deportivo: Neymar non è mai stato così maturo, è il risveglio della bestia

Questo è il suo miglior periodo da quando è al Psg, finalmente lontano dalle polemiche. Merito anche di Galtier, che è riuscito a coinvolgerlo al meglio

Il risveglio della bestia. Scrive così Mundo Deportivo a proposito dell’exploit di Neymar che in questa stagione sta dimostrando un rendimento continuo, uno dei suoi momenti migliori da quando è arrivato al Psg.

“L’indubbio talento che ha Neymar è stato oscurato per parte della sua carriera dal rumore che lo circonda, dalle polemiche. Per le sue lotte con i rivali e anche con compagni di squadra come Mbappé. Il brasiliano è però esploso in meglio in questa stagione, forse la migliore da quando è arrivato a Parigi. Ha nove gol in campionato e un altro in Champions League, un record impreziosito da nove assist tra le due competizioni. È il risveglio della bestia. Alle porte del Mondiale, Neymar ha offerto la versione più matura e seria da calciatore”.

In più di un’occasione, l’allenatore del Psg ha parlato bene di lui.

“È quello che finora ha contribuito in modo più offensivo alla squadra”.

Campos, in estate, lo ha considerato intoccabile sul mercato. Merito anche del gioco di Galtier.

“In una squadra in cui la tendenza negli ultimi anni è stata quella di spaccarsi tatticamente, l’ormai allenatore della squadra parigina è riuscito a coinvolgere Neymar al meglio per cucire il Psg: “Ha la capacità di ripetere gli sforzi a livello difensivo ed è essenziale. È intenso ed è generoso. È un grande tifoso per la squadra e il suo comportamento è impeccabile”, ha riassunto l’allenatore”.

Anche le statistiche europee di Neymar brillano. E’ il quarto calciatore del Psg per chilometri percorsi (40,6), dietro solo a Verratti, Sergio Ramos e Vitinha.

“Le Parisien scrive che nella corsa alla sfida contro la Juve, Neymar si è offerto a Christophe Galtier per coprire Paredes nella fase di uscita palla. Un gesto in più che aiuta a capire il coinvolgimento di un giocatore che, con il Mondiale sullo sfondo, sta dando i suoi minuti migliori al PSG”.