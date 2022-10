Materazzi: «Ero al San Paolo il giorno del secondo scudetto del Napoli, Diego era dio»

A La Nacion: «Mio padre allenava la Lazio. Ci chiamò il giorno prima di Italia-Francia e gli cantammo “oh mamma mamma”». La lite con Zanetti per la maglia di Henry

La Nacion intervista Marco Materazzi. E l’articolo comincia così:

La leggenda narra che il giorno prima della finale dei Mondiali del 2006, Diego Maradona telefonò alla squadra italiana per augurargli buona fortuna contro la Francia. Dall’altra parte misero il viva voce e iniziarono a cantare “Oh mamma mamma mamma, ho visto Maradona, ho visto Maradona”. Tra loro gridava Marco Materazzi.

Ma Diego era stato nella vita di Marco da molto tempo prima. “Diego era Diego. Era Dio… Ero allo stadio San Paolo quando il Napoli vinse il secondo scudetto con Maradona. (…) Ero in campo il 29 aprile 90 il giorno del secondo scudetto. Lo stadio ruggiva, lo ricordo come se fosse oggi… Cross di Diego con un colpo di testa di Marco Baroni. Avevo 16 anni. Sono andato con mio padre che allenava la Lazio, volevo esserci…”.

Nell’intervista Materazzi racconta un aneddoto che riguarda Henry e Zanetti.

Qualcuno ha litigato nella vita con Javier Zanetti? Sì, Matrix, solo Materazzi poteva farlo. Stagione 2003/04, Champions League. L’Inter fece visita all’Arsenal, al vecchio Highbury. L’Inter vinse 3-0. Alla fine della partita, Zanetti e Materazzi andarono da Thierry Henry per cambiarsi la maglia. Nello stesso momento. Litigarono davanti a ‘Titi’, scomodo testimone del momento… mentre si toglieva la maglietta, pronto a scambiarla. Ma con chi? “Siamo andati entrambi a chiedergliela, povero Henry, ci stava guardando, non sapeva cosa fare. Poi abbiamo deciso che Marco l’avrebbe portata con sé, e me l’avrebbe data al ritorno, allo stadio Meazza. E così è successo, eravamo entrambi felici, ah, ah”, ricorda oggi ‘Zanetti da Milano, su richiesta de La Nacion.