Tra le new entry dello OED ci sono anche il “tempo cigolante” di Ferguson, il “falso nove”, il “Gegenpressing”, “Panenka”, “Rabona”, “Tiki-taka” e “Total football”

Sir Alex Ferguson e Jose Mourinho entrano a far parte del glorioso Oxford English Dictionary (OED). Due neologismi, anzi due modi di dire, da loro inventati fanno parte dei 12 termini calcistici aggiunti di fresco, prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Si tratta di “Park the bus” e “Squeaky bum time”.

“Park the bus” in Italia sappiamo molto bene cosa significa: nell’originale del tecnico portoghese è “estacionar o autocarro”, giocare in modo molto difensivo, piazzando la maggior parte dei giocatori davanti alla porta. Insomma il catenaccio. L’espressione se la inventò Mourinho accusando gli Spurs di aver giocato così contro il suo Chelsea nel 2004.

Mourinho è un produttore seriale di “quotes”, e questo è una sorta di riconoscimento ufficiale della sua infinita produzione.

“Squeaky bum time” invece, che letteralmente sarebbe una sorta di “tempo cigolante”, è stato coniato da Ferguson al Manchester United nel 2003, riferendosi al finale di una partita o di un campionato particolarmente teso. E’ onomatopeico, quel “squeaky bum” riprende il cigolio delle poltroncine di plastica quando lo spettatore ci si muove sopra preso dall’ansia.

Gli altri modi dire del pallone inseriti nel vocabolario inglese sono False nine, Gegenpressing, Panenka, Rabona, Row Z, Tiki-taka, Total football, Trequartista (proprio così, in italiano) e Zonal marking.