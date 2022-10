Spalletti dovrà far convivere Osimhen e Raspadori, i calciatori dovranno tenere la testa sulle spalle, la dirigenza non dovrà sprecare energie in inutili polemiche col mondo

Il Napoli ha un orizzonte sterminato davanti, scrive Il Messaggero. Lo ha dimostrato ad Amsterdam, abbattendo l’Ajax sotto una pioggia di 6 gol. Nel suo stadio. Il gruppo di Spalletti può arrivare lontanissimo, sia in Italia, in campionato, che in Europa, in Champions League. Tutto dipenderà da allenatore, giocatori e club.

“Questo Napoli ha un orizzonte sterminato di fronte: può arrivare lontanissimo, in Italia e anche in Europa”.

Sarà una stagione lunga, con il Mondiale che ne spezzerà il ritmo, ma il Napoli ha il suo destino tra le mani. Servirà che Spalletti trovi la combinazione giusta per far convivere Osimhen con Raspadori. Occorrerà che i giocatori mantengano la testa sulle spalle. Ma soprattutto servirà che la dirigenza eviti inutili polemiche contro il mondo, e resti concentrata sul presente, senza guardare agli spettri del passato.

“L’annata è lunga, il mondiale spezzerà il ritmo e a gennaio partirà una nuova stagione, ma fatta la tara di infortuni e mercato, molto passa tra le mani di Luciano Spalletti e dei giocatori. L’allenatore toscano dovrà trovare la chiave giusta per la convivenza Osimhen-Raspadori quando il nigeriano tornerà a disposizione. E dovrà correggere quelle piccole incertezze che attraversano all’improvviso, Amsterdam compresa, la retroguardia. I calciatori dovranno tenere la testa sulle spalle. La dirigenza dovrà gestire la situazione senza sprecare energie in inutili e stucchevoli polemiche con il mondo. Questo Napoli ha il destino nelle sue mani: avanti così, a testa alta, senza pensare ai fantasmi“.