Gazzetta: tra le prime otto squadre in classifica, il Napoli è seconda per utilizzo dei nuovi arrivi dal mercato 

Tra le otto squadre in cima alla classifica, il Milan è quella che ha usato per meno minuti i nuovi arrivati dal mercato: 882 contro i 2464 della Juve (che guida la classifica) e i 2347 del Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che stila la classifica dell’utilizzo dei nuovi acquisti.

Juventus 2464, Napoli 2347, Lazio 2308, Atalanta 2084, Roma 1815, Udinese 1685, Inter 918, Milan 882.

La rosea scrive sul Milan:

“Il Milan, tra le otto squadre in cima alla classifica, è quella che ha usato meno i nuovi arrivi e a pensarci, c’è una logica. C’è anche un proverbio (più o meno): squadra che vince lo scudetto, non si cambia. Pioli spera di non cambiare nemmeno la sua tradizione veronese”.

Il Milan, contro il Verona, schiererà la stessa squadra vista cinque giorni fa contro il Chelsea. Pioli, insomma, continua a puntare sulla squadra dell’anno scorso, che ha vinto il campionato di Serie A. A differenza delle altre sette squadre che sono nelle posizioni più alte della classifica, che hanno fatto tesoro del mercato e schierano molto più spesso dei rossoneri i nuovi arrivi della campagna di trasferimento estiva. Le vere novità del mercato estivo del Milan sono state impiegate pochissimo. La Gazzetta parla di Adli, Thiaw, Dest, Vrackx.

“Secondo le indicazioni di ieri, saranno undici giocatori su undici uguali alla Coppa. Non solo, il Milan – anche in caso di sorprese di formazione – sarà una squadra legatissima a quella dello scudetto. L’acquisto principale dell’estate, Charles De Ketelaere, è fuori per qualche altro giorno. L’altro arrivo di un certo peso, Tommaso Pobega, dovrebbe cominciare dalla panchina. Le vere novità estive, da Adli a Thiaw, da Dest a Vranckx, sanno che al massimo avranno spazio nel finale. Pioli, insomma, studia una squadra al 100% di calciatori in rosa anche un anno fa”.