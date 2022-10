Gazzetta: il Napoli non è una meteora, ma un progetto di grande squadra

Il Napoli non è una meteora, scrive la Gazzetta dello Sport in un pezzo a firma di Maurizio Nicita. Lo dicono i numeri.

“Specchiarsi a inizio stagione per scoprirsi la più bella del reame europeo è esercizio pericoloso per chiunque. Ma qui non siamo di fronte a una meteora, a un momento fortunato, perché questo Napoli è un progetto di grande squadra”.

Le statistiche collocano il Napoli al livello delle grandi e storiche big d’Europa.

I marcatori, per il Napoli, sono in tutto 12, hanno contribuito a segnare giocatori di ogni reparto.

Non solo: 4 delle reti segnate in Champions, dunque più del 30%, sono state firmate da giocatori subentrati dalla panchina.

“Non è particolare da poco. Perché una delle peculiarità di questa squadra, che la rende potenzialmente inestimabile, è quella di saper cambiar spartito e orchestrali durante la stessa partita con il direttore Spalletti capace di variare ritmo e solisti per raggiungere la vittoria (9 su 11 gare in meno di due mesi) come una sinfonia. Questo perché il direttore d’orchestra sa sempre che musica vuol suonare e i componenti hanno condiviso l’impostazione. Non è semplice ottenere sempre il massimo da chi subentra, perché magari sperava di giocare titolare. Ma questo modo di alternarsi, per tenere sempre alti i ritmi della gara, fa diventare il Napoli squadra competitiva a livello internazionale, capace di imprimere alle partite quell’intensità tipica del calcio inglese”.