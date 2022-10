CorSport: Sansone da rosso. Le proteste del Bologna meritavano un cartellino

La Moviola di Pinna sull’arbitro Cosso. Bene fino all’89’, poi si è perso sul finale. Esempio di braccino arbitrale

La Moviola del CorSport di Napoli-Bologna, firmata da Edmondo Pinna, dà 6 in pagella all’arbitro Cosso. E’ andato bene fino all’89’, poi si è perso nel finale. Un esempio di “braccino arbitrale”. Mancano dei cartellini gialli (per Di Lorenzo, Cambiaso e Lobotka) ma anche un rosso per Sansone che ha buttato la palla addosso all’assistente. E anche le proteste dei giocatori del Bologna meritavano almeno un cartellino. L’arbitro ha commesso diversi sbagli, come sulla punizione finale: se la fai battere devi far finire almeno l’azione.

Si perde molto nel finale, esempio di… braccino arbitrale. Perché Di Lorenzo su Sansone è da giallo (e mancano pure per Cambiaso e Lobotka), perché se fai battere la punizione finale devi far finire l’azione, perché le proteste di tutti i giocatori del Bologna meritavano almeno un cartellino. E poi ancora, Sansone che tira il pallone all’assistente Raspollini sarebbe da rosso (anche se non lo prende). Un vero peccato, perché aveva diretto una grande gara, forse un po’ troppo a “specchiarsi”, ma non era andata male. Se quel finale…

Per quanto riguarda il corpo a corpo tra Cambiaso e Osimhen, niente rigore.

“Sul gol di Lozano, in area corpo a corpo fra Cambiaso e Osimhen: il rossoblù ad un certo punto si trascina giù l’attaccante azzurro, sarebbe stato rigore senza la rete”.

Nessun rigore nemmeno sul pallone che finisce sulle braccia di Bonifazi.

“Tiro di Kvara, Bonifazi braccia al corpo: non è punibile, non è rigore”.

Bene Valeri al Var (prende 6 in pagella).

“Tante cose da controllare, lo fa con puntualità”.