Errori marchiani a centrocampo e in difesa. Leao e Giroud evanescenti, serviti poco e male. Sempre fuori partita De Ketelaere. Male la condizione atletica

“Disastro totale. Il più brutto Milan degli ultimi tre anni è andato in barca a Londra, rimediando una batosta durissima. Tanto imprevista quanto sciagurata la prova dei Campioni d’Italia, letteralmente surclassati dai Blues che hanno maramaldeggiato, giocando la loro miglior partita della stagione. Graham Potter non ha avuto bisogno di fare alcuna magia, tanto marcato è stato il divario fra un grande Chelsea e un Diavolo mai così piccolo piccolo da quando è tornato in alto”.