Cies, il Napoli è la seconda squadra che vale di più in Italia

La formazione mandata in campo contro il Verona valeva 268 milioni. Prima è la Juventus. In Europa primo il City, Napoli 14esimo

Il Cies, centro internazionale di studi sportivi, nel suo report mensile stilla la classifica delle squadre che valgono di più in Europa. Nello studio sono state prese in esame tutte le squadre dei top 5 campionati europei, tenendo come parametro la formazione più preziosa schierata finora. In prima posizione c’è il Manchester City, seguito dal Manchester United e dal Paris Saint Germain. Prime tra le italiane la Juventus all’undicesimo posto. Il Napoli si trova al quattordicesimo posto in Europa ed è la seconda squadra d’Italia, meglio di formazioni più blasonate come Borussia Dortumund.

Il Napoli, secondo il Cies, hanno schierato la formazione più preziosa contro il Verona in questo campionato, quando gli azzurri s’imposero per 5-3 con l’esordio travolgente di Kvaratskhelia. In quella partita il Napoli schierò quella che quest’anno potremmo definire la formazione tipo. La formazione era composta da Meret in porta; la difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zieliski e in attacco Lozano, Osimhen e, appunto, il georgiano. Nella prima di campionato la squadra di Spalletti ha toccato il valore di 268 milioni di euro.

Nello stesso report c’è anche il valore minimo toccato in stagione: 166. La partita in questione è quella del Maradona contro lo Spezia, dove gli azzurri faticarono a trovare sbocchi fino alla zampata vincente di Raspadori nei minuti finali. In quella occasione il tecnico partenopeo fece un mini turn over inserendo Juan Jesus, Ndombele ed Elmas al posto di Kim, Lobotka e Zilienski con l’ex Sassuolo al Posto di Osimhen, dopo l’infortunio contro il Liverpool. Per quanto riguarda il resto delle italiane: la Roma è la terza in Serie A seguita da Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina e Lazio.