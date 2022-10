Benzema: «Il calcio si gioca con gli occhi, non c’è bisogno di parlare»

A France Football: «È un concerto, ascolto ogni suono. Dal rumore del pallone, so dove andrà il mio tiro. Con Modric mi intendo con uno sguardo»

Karim Benzema, fresco Pallone d’oro, intervistato da France Football la rivista che organizza la manifestazione.

“Vado a letto con il Pallone d’Oro. Voglio fare come un bambino con il suo primo peluche. Ogni volta che lo vedrò, mi ricorderà la mia infanzia”

Quando la tua squadra ha il pallone, dove guardi?

Benzema: «Non guardo la palla ma chi ce l’ha e, poi, saprò dove mettermi. Con un movimento, mi assicuro di anticipare dove andrà il pallone. Mi concentro sul tempo per avere il movimento giusto. Ma i miei occhi vagano un po ‘ ovunque, sempre».

In quale parte del campo preferisci essere?

In area, per finire l’azione e segnare oppure, subito dopo il centrocampo, negli ultimi trenta metri. Mi piace avere la palla lì e avere tutto il campo davanti a me, l’intero stadio, per iniziare l’azione. È qui che vedo e leggo il gioco.

I tuoi occhi sono in perpetuo movimento?

Ciò che si muove continuamente sono i miei occhi. Sto cercando ovunque. Nel calcio di oggi non si parla di occhi. Non è più “ho la palla, cosa ho guardato e visto per sapere cosa farne” ma “chi passa, chi segna, chi tira, chi dribbla, chi corre più veloce e salta più in alto?”. Per essere un grande giocatore, avere la testa, gli occhi, è più importante dei piedi.

Con i tuoi compagni di squadra, parli con i tuoi occhi?

Dipende dal giocatore. Con Modric, non c’è bisogno di parlare tra loro, comunichiamo con gli occhi. Mi guarda, sa come è posizionato il mio corpo. Lo guardo, so come è posizionato il suo. E sappiamo entrambi cosa succederà. Contro il Psg (durante gli ottavi di ritorno di Champions League, 3-1), tutti pensavano che avrebbe tirato, io sapevo che avrebbe fatto quel passaggio. E lo sapeva anche lui perché stavo frenando e facendo marcia indietro, fingendo che l’avrebbe messa lì. Modric è gli occhi, i movimenti, la testa, prima dei piedi. Tra grandi giocatori, bastano gli sguardi per capire, per interpretare una situazione.

Cosa senti sul terreno di gioco?

Tutto. I tifosi, i compagni di squadra, la palla, gli allenatori che parlano, tutto. Sento ogni suono distintamente. E sono attento a tutto. È un concerto.

E cosa ascolti?

Dipende. Posso sentire i suoni, ma sono concentrato sulla mia cosa, la mia guida palla. Ad esempio, quando colpisco, dal rumore che fa il pallone, so se sarà forte, se finirà in porta o no. Nel momento in cui se ne va, il suono che fa quando l’ho colpito, lo so.

I tuoi compagni ti chiamano quando hai la palla?

Si’, e non mi piace molto. Ma lo fanno sempre meno. In realtà, ti ho già visto. Ad esempio, a “Vini”(Vinicius ho detto: “Non devi gridare il mio nome, non preoccuparti, ti ho visto e so cosa farai. Non serve a niente”. Dai solo un’indicazione al difensore che anticiperà e disturbi chi ha il pallone. So cosa farò, ma all’improvviso penso “forse ora l’avversario è qui e ho bisogno di cambiare”. E a volte fai la scelta sbagliata, la mossa sbagliata. Perché è venuto a inquinare l’intenzione originale.

Senti spesso Carlo Ancelotti in campo?

Benzema: «No. È più gestuale. Si vede quando non è felice. Mi dice spesso: “Cosa stai facendo?”(Ride.) Non dico niente. Perché, a volte, non c’è nulla di personale lì. So cosa significa. Fondamentalmente, è “cosa state facendo?” È per tutta la squadra, dobbiamo tornare in gioco. Abbiamo un buon rapporto, una buona connessione. Mourinho parlava molto. Ma era un altro calcio, con più tensione. Erano urla, incoraggiamento, un po ‘ di tutto. Può essere bello e cattivo. Ma è ancora uno dei migliori allenatori che ho avuto. “Zizou”, quando non è felice, lo senti anche tu!»