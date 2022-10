Barrientos: «Ho apprezzato le scuse del Torneo Atp di Napoli e i regali di Tramontano!»

Il tennista che aveva denunciato la disorganizzazione e le valigie aperte: «Il torneo ha molte cose da migliorare ma ho apprezzato il gesto»

Anche il tennista Barrientos ha fornito la propria versione della giornata di oggi al Tennis Napoli con il pranzo di scuse con Riccardo Villari (presidente del circolo) e gli organizzatori del torneo. Barrientos aveva denunciato la disorganizzazione e di aver trovato le proprie valigie aperte nella hall dell’albergo.

Nella tarda serata ha pubblicato due tweet:

Ho avuto l’opportunità di parlare oggi con Adolfo Varini, uno degli organizzatori dell’ATP250 Napoli, abbiamo avuto una bella conversazione. Anche se so che il torneo ha molte cose da migliorare, personalmente apprezzo molto che si sia seduto con noi per parlare e scusarsi per quello che è successo. Un importante dettaglio per me e per mia moglie che è stata la più colpita da quel che è accaduto la scorsa settimana. Abbiamo apprezzato molto i regali di Tramontano Napoli!!

Tuve la oportunidad de hablar hoy con Adolfo Varini, uno de los organizadores del ATP250 Napoli, tuvimos una buena conversación. Aunque se que el torneo tiene muchas cosas por mejorar, personalmente valoro mucho que se sentará con nosotros a hablar y disculparse por lo sucedido. — Nicolas Barrientos (@nicobg15) October 20, 2022

Muy buen detalle conmigo y con mi esposa quien fue la más afectada por el hecho de la semana pasada. Nos encantaron los regalos de Tramontano Napoli!! pic.twitter.com/OERg0cf5b5 — Nicolas Barrientos (@nicobg15) October 20, 2022

Ecco la denuncia di due giorni fa

Su Twitter il tennis colombiano Barrientos ha pubblicato un thread che fa a pezzi l’organizzazione, denuncia la totale mancanza di rispetto nei confronti dei tennisti e chiede all’Atp Tour di intervenire duramente nei confronti degli organizzatori.

Nicolas Barrientos ha giocato in doppio a Pozzuoli col messicano Miguel Angel Reyes-Varela. Su Twitter, ha pubblicato video con cui ha documentato di essere stato“sfrattato” dalla camera d’albergo in cui alloggiava con la moglie: gli effetti personali del giocatore, compreso un computer portatile, sono stati ritrovati dallo stesso nell’atrio della struttura. La notizia è stata riportata da livetennis.it Come può succedere in un ATP 250? Non mi era mai capitato nemmeno a livello Challenger, mentre al mio compagno di doppio una cosa simile era già accaduta in un Challenger organizzato dalla stessa azienda che si occupa di questo ATP 250.

Arrivo nella hall dell’albergo dopo aver giocato la mia partita alle 17 e trovo tutti i miei effetti personali e quelli di mia moglie nella hall, mal imballati, varie cose distese sul pavimento. Controllo la mia casella di posta elettronica e trovo una e-mail che è arrivata alle 4 del pomeriggio mentre stavo giocando, mi avvisava che avrei dovuto cambiare di nuovo hotel. Me l’avevano già cambiato una volta il giorno dopo il mio arrivo, al secondo giorno di torneo.

Penso di non dover nemmeno ricordare quello che è successo con i campi e il fatto che le partite di qualificazione e di primo turno del doppio si siano giocate in un circolo distante 40 minuti dal club ufficiale. Non parliamo dei trasporti: ci sono pochissime macchine ed è possibile immaginare quanto sia difficile riuscire a spostarsi da un posto all’altro. Penso che nei tornei ci siano problemi che si risolvono lungo il percorso, ma nulla di tutto questo è casuale: la scarsa organizzazione e programmazione di questo torneo ha reso impossibile affrontare i problemi che si presentano ogni giorno. Spero che l’ATP adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni, soprattutto quando lo stesso problema si ripete nei tornei organizzati dalla stessa società.