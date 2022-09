Zanetti: «C’è sempre stata fiducia su Inzaghi. Andiamo tutti nella stessa direzione»

Su Messi e il paragone con Maradona:

“Non ha bisogno di vincere un Mondiale per essere definito grande, c’è sempre questa fissazione. Basta guardare i suoi numeri impressionanti. Io lo pensavo anche di me stesso, la cosa che conta di più è il percorso che uno ha fatto per arrivare a certi livelli, l’aver dato tutto. Poi si paragona sempre Maradona a Messi, io dico che da argentino dobbiamo essere orgogliosi di avere avuto due giocatori così”.