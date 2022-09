Tuttosport: Lo United è diventato un’autentica squadra, da quando Ronaldo è in panchina

Sarà un caso (o forse no) che da quando il tecnico olandese dello United lo ha stabilmente relegato in panchina i risultati positivi abbiano iniziato a zampillare come freschissima acqua di fonte

Il Manchester United sembra aver ritrovato il suo smalto. La formazione guidata da Erik ten Hag, che è stata protagonista della sessione di mercato per la telenovela Cristiano Ronaldo, ha vinto ieri la sua terza gara stagionale contro il Leicester ed è a punteggio pieno. Sorprende il gioco ritrovato dai Red Devils e fa notizia, come segnala Tuttosport, che le vittorie e le ottime prestazioni siano arrivati proprio con CR7 in panchina

Due degli elementi più criticati da media e tifosi, Cristiano Ronaldo e Harry Maguire, sono in panchina: sarà un caso (o forse no) che da quando il tecnico olandese dello United li abbia pressocché stabilmente relegati in panchina i risultati positivi abbiano iniziato a zampillare come freschissima acqua di fonte.