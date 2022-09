Serie A, 50 gol in meno rispetto allo scorso anno. Sotto accusa possesso palla e costruzione dal basso

In Serie A si segna meno dell’anno scorso. Mancano 54 gol, scrive il Corriere della Sera. L’anno scorso erano 224, oggi sono 170. Si moltiplicano i pareggi a reti inviolate: finora sono 7, non erano mai stati così tanti negli ultimi 10 campionati.

I bomber non segnano come prima.

Lautaro a settembre non ha segnato neanche un gol.

A finire sotto accusa è il possesso palla.

“Serve maggiore rapidità nella riconquista della palla e più coraggio nell’attaccare la porta avversaria, sfruttando il gioco verticale. C’è anche chi si interroga sul possesso palla, un’arma a doppio taglio, inutile se orizzontale perché permette ai rivali di schierare la difesa e chiudere gli spazi. Anche la costruzione dal basso va rivista se non viene seguita da un cambio di ritmo nell’impostazione. Secondo gli ultimi studi per sperare di fare gol non bisogna impiegare più di quattro o cinque secondi per portare in fondo l’azione. Sta tornando d’attualità il lancio lungo, del primo difensore, del regista basso, sempre più spesso del portiere (Maignan nel Milan insegna). Anche Guardiola, il re del tiki-taka, ora che ha messo Haaland nel motore del suo Manchester City cerca spesso il ribaltamento improvviso per mettere in crisi la difesa avversaria e sfruttare il fiuto del suo giovane e talentuoso centravanti”.