Repubblica: per convincere Leao (e Mendes) a rinnovare, il Milan dovrà quintuplicargli l’ingaggio

Il protagonista di Milan-Inter di ieri è stato soprattutto Leao, autore di una doppietta, con un gol, il secondo, bellissimo. La Repubblica si sofferma sul suo rinnovo, prossimo obiettivo del nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Obiettivo, però, non facile, considerando le sirene inglesi.

“Rinnovare il contratto di Leao, in scadenza nel 2024, è la prima missione della sua gestione. Pioli rassicura: «La volontà della società credo sia di rinnovarlo». Per convincere il giocatore e il suo potentissimo procuratore Jorge Mendes dovrà moltiplicare di quattro o cinque volte l’attuale ingaggio di 1,4 milioni netti a stagione. Il Chelsea è pronto a offrirgliene una decina e probabilmente, con il metro della Premier League, li vale anche. Leao dallo scorso inverno ha preso parte, segnando o servendo assist, a quasi due terzi delle reti rossonere. Eppure Pioli nelle scorse settimane non ha fatto che ripete che poteva fare di più”.