Repubblica: Osimhen sta bene, dovrebbe essere titolare contro il Liverpool

Il nigeriano si è sottoposto ad un test in mattinata, Spalletti ne ha osservato i progressi e ha deciso di convocarlo per il match di Champions

Stasera a guidare l’attacco del Napoli contro il Liverpool, nella prima partita della squadra di Spalletti in Champions League, dovrebbe esserci Victor Osimhen. Il nigeriano ha accusato un risentimento dopo la sfida contro la Lazio all’Olimpico, lunedì ha svolto lavoro personalizzato e anche ieri Spalletti aveva rimandato la decisione ad oggi. Ebbene, nella rifinitura del mattino, Osimhen si è allenato in gruppo e sembra aver dato buone risposte. Dovrebbe essere pronto a scendere in campo al Maradona contro il Liverpool. Di

“La squadra non ha passato la vigilia in ritiro e il centravanti nigeriano si è sottoposto a un test in mattinata, al ritorno al centro sportivo di Castel Volturno. Spalletti ne ha osservato i progressi e ha deciso di convocarlo. È dunque molto probabile che il numero 9 parta tra i titolari. L’unica novità nella formazione azzurra dovrebbe essere Politano, preferito a Lozano”.

Il Napoli ha pubblicato la lista dei convocati: Osimhen c’è. E’ a disposizione di Spalletti.