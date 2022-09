Repubblica: Marquez il campione dall’odioso sorrisetto temuto dai bravi ragazzi di oggi

In pole dopo tre anni e quattro operazioni, è arrivato quarto al Gran Premio in Giappone. I colleghi lo soffrono terribilmente, e lui lo sa.

“Avreste dovuto vedere che facce, gli altri, quando il Cannibale si è presentato con quell’odioso sorrisetto in conferenza stampa: piccoli cenni del capo, gelide strette di mano. Ancora tu. Marc Marquez è tornato, questa volta per sempre. La pacchia è finita?”.

Lo scrive Massimo Calandri su La Repubblica. Al Gran Premio di Moto Gp di Montegi, in Giappone, è arrivato quarto.

Invece è tornato lui, a sparigliare le carte. Dopo tre anni e quattro operazioni.

“Invece, rieccolo: è come una scarica elettrica. Se quest’anno non può più prendersi il Mondiale — ma parte già favorito per il prossimo — vale comunque la pena far saltare il banco. È un modo per mettere pressione sugli avversari, strategia in cui ha superato pure Rossi”.