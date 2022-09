PrimeVideo: Mario Rui fuori per motivi gastrointestinali

Spalletti non gli ha preferito Olivera per scelta tecnica, la decisione è dovuta alle precarie condizioni fisiche del portoghese che va in panchina

Mario Rui in panchina a sorpresa per Napoli-Liverpool.

PrimeVideo sta trasmettendo in diretta Napoli-Liverpool partita del gruppo A di Champions League. A sorpresa Luciano Spalletti come esterno sinistro di difesa ha schierato Olivera e non Mario Rui. Non è stata una scelta tecnica ma dettata dalle condizioni fisiche del portoghese che ha avuto problemi gastrointestinali e quindi è arrivato debilitato alla serata.

Mario Rui era stato grande protagonista dell’ultima vittoria del Napoli sul Liverpool campione d’Europa: 2-0 con reti di Mertens su rigore e Llorente.