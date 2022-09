Pogba: «Non c’è molta differenza fra giocare allo United o alla Juve, sono due grandi club»

Paul Pogba parla a GQ Italia. Ovviamente anche di Juventus, della sua scelta di tornare, di Allegri. Probabilmente con una discreta dose di ipocrisia. Ha scelto col cuore il ritorno alla Juve.

“A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua”.

“Gli ultimi tre anni a Manchester, condizionati anche dagli infortuni, non sono andati come volevo, non è un mistero. Ho pensato che se a questo aggiungevamo il fatto che anche la Juve arriva da due anni in cui non ha vinto lo scudetto, era una bella sfida per entrambi. E forse era il momento giusto per ritrovarci e provare a riprenderci il posto che ci spetta, a me e alla Juve. E soprattutto per tornare a vincere”.