Osimhen primo in Serie A per occasioni gol sprecate (7), dietro di lui Abraham e Dybala

Una speciale classifica delle big chance fallite. Per trovare un altro calciatore del Napoli occorre scorrere fino all’ottavo posto, dove c’è Lozano

In un pezzo sulle occasioni sprecate dagli attaccanti della Roma, Il Messaggero cita una speciale classifica delle “big chance fallite”, ovvero i gol divorati in campionato dai giocatori di Serie A. Il primo in classifica, per occasioni sprecate, è l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

“Il primo è Osimhen (7), sotto di lui ecco comparire i due romanisti Abraham (5) e Dybala (4), in quinta e sesta posizione rispettivamente Zaniolo (3) e Ibanez (3)”.

Per trovare un altro calciatore del Napoli in questa classifica occorre scorrere fino all’ottava posizione, dove si trova Lozano, con 3 gol mancati. Il successivo giocatore del Napoli in elenco, tra i primi 30, è Kvaratskhelia, al 29esimo posto, con 2 occasioni perse.