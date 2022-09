Napoli-Liverpool 1-0, Zielinski porta in vantaggio gli azzurri su rigore (VIDEO)

Il Napoli parte fortissimo e ci mette solo 5 minuti per passare in vantaggio sulla formazione di Klopp nella gara di esordio di Champions

Dopo una partenza a bomba, un primo tentativo di Osimhen dopo 25 secondi e un tiro di poco fuori di Kvara, il Napoli al 5′ va in vantaggio sul Liverpool al Maradona.

In partenza Di Lorenzo lancia in verticale Osimhen che scatta in profondità: il nigeriano salta Alisson, da posizione molto defilata ci prova col destro ma la sfera termina sul palo.

Poi bellissima uscita dal basso del Napoli e Kvaratskhelia percuote a sinistra. Pallone per Zielinski, sui quindici metri: tiro deviato con la mano da Milner. Il direttore di gare non ha dubbi ad assegnare un rigore per fallo di mano sul tiro a rete di Zielinski

Il tecnico del Napoli è apparso un rigoroso silenzio nel minuti di preparazione al rigore, con lo sguardo basso.

È lo stesso polacco che dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio il Napoli al Maradona