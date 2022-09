Moggi: il Napoli di Spalletti ha l’abitudine di illudere i tifosi

Su Libero, Luciano Moggi scrive del Napoli: è la solita squadra che illude i tifosi e poi li getta nello sconforto, non riuscendo a vincere sulle “piccole”, come successo con il Lecce.

“Sembra ormai un’abitudine della squadra di Spalletti quella di illudere i propri tifosi: fa sognare loro grandi risultati per poi ridestarli nello sconforto più grande. Era successo nello scorso campionato, si sta ripetendo adesso. E nessuno, forte dell’esperienza passata, che abbia insegnato ai giocatori che i campionati si vincono battendo prima le piccole, incamerando i punti necessari, per poi andare ad incontrare le grandi con più tranquillità. Per far ciò occorre però essere determinati con le piccole come quando si incontrano le grandi: il Napoli in questo difetta. Magari domani a Roma, contro una big come la Lazio che due settimane fa ha strabattuto l’Inter, rivedremo il Napoli capace di far sognare i suoi tifosi. Ma così non si vincono i campionati”.