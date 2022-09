L’Equipe su Raspadori: mobilissimo, ultra furbo, si conferma imprescindibile nella nuova Italia

L’Italia è stata “aggressiva, coerente nel pressing, senza complessi”, “ha saputo mostrare personalità”.

Il quotidiano francese definisce “gigantesco” il portiere dell’Italia e del Psg, Gianluigi Donnarumma, e si sofferma sull’attaccante del Napoli.

“Dopo il memorabile gol contro l’Inghilterra di venerdì (1-0), dopo un delizioso controllo, Giacomo Raspadori è stato più sobrio questo lunedì a Budapest. Ma il piccolo attaccante italiano (1,72 m) ha portato oltre la sua selezione, sfruttando il bel pressing di Gnonto per segnare il suo secondo gol in due partite (27°), il quinto con la A. Mobilissimo, ultra furbo, l’attaccante del Napoli continua a affermarsi come elemento imprescindibile all’interno della nuova formazione italiana”.