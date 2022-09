La Sueddeutsche sul ko della Germania con l’Ungheria: non a caso molti nazionali giocano nel Bayern 

Si tratta della prima sconfitta con Flick in panchina, ma fa riflettere. Gnabry deludente, Timo Werner sembrava perso, Muller pure

Ieri la Germania è stata sconfitta dall’Ungheria in Nations League. La Sueddeutsche ne scrive, paragonando l’andamento della Nazionale a quello del Bayern.

“Statisticamente, lo 0-1 è in realtà la prima sconfitta di Hansi Flick come allenatore della Nazionale, ma a colpire è stato soprattutto il modo in cui la partita con l’Ungheria l’ha resa la prima vera battuta d’arresto del suo ancora breve mandato. L’Ungheria, che di recente ha battuto l’Inghilterra per 4-0, era organizzata e fisicamente robusta. La squadra tedesca non è apparsa in grado di contrastarla e soprattutto non aveva alcuna idea su come sbloccare la partita in stallo”. “Si poteva quasi vedere i giocatori pensare: cosa fare contro questa massiccia difesa?”.

Flick si è in parte addossato la colpa della prestazione. Ha osato un esperimento tattico schierando Jonas Hofmann come terzino destro in una difesa a quattro: Hofmann ha già giocato come terzino destro nella Germania, ad esempio contro Armenia e Liechtenstein, ma contro avversari più forti Hofmann è stato impiegato come ala destra o come esterno con un difensore aggiuntivo dietro. Il rimarcare da parte di Flick sull’errore tattico è sembrato più un trucco per alleggerire la pressione sulla squadra e soprattutto sui singoli giocatori, scrive il quotidiano tedesco.

“Ad esempio, il deludente Serge Gnabry ha lasciato il campo a Kehrer. Non era la prima volta che Timo Werner sembrava perso in mezzo al campo. Anche Thomas Müller non è riuscito a trovare la sua strada, il che è più probabile che venga interpretato come un segnale di allarme. Questo ha portato alla spiegazione successiva, perché molti giocatori offensivi della nazionale tedesca hanno una cosa in comune: giocano per l’FC Bayern”.