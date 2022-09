La Sueddeutsche su Manè: altro che colpo di mercato, è solo un giocatore che può essere fermato

Sono cinque partite che non segna, è molto lontano dal prendere in mano il gioco del Bayern con azioni individuali, le sue difficoltà sono evidenti

Ieri il Bayern Monaco ha perso contro l’Augsburg. La Sueddeutsche scrive di Sadio Mané, celebrato come gran colpo di mercato in estate, eppure per nulla rilevante in campo.

“Il suo trasferimento dal Liverpool è stato preceduto da tanto clamore ma a quanto pare ci sono volute solo alcune giornate prima che anche gli avversari in Bundesliga si accorgessero che Mané è solo un’ala del Bayern che può sicuramente essere fermata. La difesa dell’Augsburg, ad esempio, è riuscita con semplici mezzi, sabato, a concedere solo un tiro in porta a Mané, cosa che può sicuramente essere interpretata come un’indicazione che il senegalese è sicuramente lontano dalla forma necessaria”.

I giocatori dell’Ausburg hanno difeso uomo contro l’uomo, cosa che dovrebbe essere adatta a giocatori come Mané, bravi nei dribbling, scrive il quotidiano tedesco, eppure il senegalese non è riuscito a vincere i contrasti.

“Sono passate cinque partite da quando ha segnato un gol”. “Mané è attualmente molto lontano dal prendere in mano il gioco del Bayern con azioni individuali, soprattutto nelle partite contro avversari difensivi”.

Nagelsman continua a concedergli un ampio minutaggio sulla fascia sinistra, ma dopo la sconfitta contro l’Ausburg ha rifiutato di rispondere alle domande su Manè.

“Non abbiamo bisogno di domande sui singoli giocatori oggi”, ha detto.