La Salernitana ha preso Piatek in prestito con diritto di riscatto

Torna nel campionato italiano Krzysztof Piatek che dopo le esperienze col Genoa, col Milan e con la Fiorentina giocherà con la maglia della Salernitana. Il polacco aveva cominciato col botto, col Grifone segnava a raffica e l’esperienza al Milan era iniziata alla grande. Poi non è più riuscito a ritrovare continuità. Il Milan, preso Ibra, lo ha dato all’Hertha Berlino. In Bundes non ha inciso. Era tornato in Italia già nello gennaio, in prestito alla Fiorentina. In viola non ha fatto male ma Commisso non l’ha riscattato. Ora ricomincia dalla Salernitana. I dettagli dell’affare li svela la Gazzetta dello Sport.