Inzaghi: «Bayern straordinario, serviva la partita perfetta. Non c’è stata»

Sul gol di Sané si nota l’ennesimo problema difensivo.

“Sono d’accordo, dovevamo coprire la palla perché eravamo in due vicino Kimmich. Poi Sané fa un grandissimo gol mettendo giù la palla. Dovevamo fare meglio, bisognava essere perfetti e non lo siamo stati”.

Ma non state facendo troppi errori in fase difensiva quest’anno?

“Assolutamente sì, nel derby abbiamo fatto errori che ci sono costati secondo e terzo gol da evitare. Stasera non ricordo grandissime parate di Onana ma dovevamo essere più bravi nelle letture perché loro avevano giocatori che sanno crearti qualsiasi situazione in ogni momento. Non dovevamo prendere il 2-0 al 67esimo perché la partita era aperta, gli spazi c’erano per arrivare all’area poi loro si sono difesi bene”.