Il New York Times: «La grazia, sì… Ma Federer era cattivo come un assassino, un torturatore»

“Quando è arrivato lui il tennis se la passava male, era uno sport noioso giocato dalle elites. Lo ha riportato agli anni 70 e 80”

Altra lettura di contesto in mezzo ad una marea montante di super-retorica su Roger Federer: il New York Times, pragmatico, ricorda che quando Federer è piombato nel Tour il tennis se la passava davvero maluccio. L’ha sanato. L’ha reso economicamente il fenomeno che è oggi, con Nadal e Djokovic. E lo ha fatto sì con grazia, ma anche con la cattiveria agonistica “di un assassino che tortura gli avversari”.

“Tiger Woods aveva in qualche modo reso il golf interessante per le masse. Ma il tennis, lo sport caldo degli anni ’70 e ’80, era prevalentemente un gioco d’élite, seguito e giocato in gran parte in una nicchia rarefatta. A livello professionistico, il gioco maschile aveva essenzialmente un gruppo di giocatori che picchiava la palla e un altro che contrattaccava. Andre Agassi era una rara eccezione che poteva fare entrambe le cose e aveva una certa personalità. Come molti giocatori, però, aveva un rapporto ambivalente con le esigenze fisiche ed emotive di uno sport che sembrava mettere in difficoltà molti. Non c’era molta gioia sul campo da tennis”.

Poi è arrivato Roger Federer, “con il suo terribile taglio di capelli e il completo da tennis di due taglie più grandi e improvvisamente le persone ha ricominciato a fare ‘ooh’ e ‘aahing'”.

Cliff Drysdale, un ex professionista e commentatore di lunga data, notava che ogni volta che Federer scendeva in campo, lo spogliatoio si svuotava e i giocatori andavano sugli spalti o si rannicchiavano attorno a un televisore nella sala dei giocatori per guardare un uomo che sembrava capace di giocare con uno stile che potevano solo sognare.

“Quando l’ammirazione che ricevi si estende oltre i fan fino ai tuoi compagni giocatori, questo è già qualcosa. E i giocatori avrebbero guardato tutte le partite di Roger”.

“Ha elevato lo sport in un momento in cui ne aveva un disperato bisogno”, ha detto Patrick McEnroe.

“La grazia ha nascosto altre qualità che hanno portato al suo successo – continua il Nyt – Durante la sua prima serie di titoli del Grande Slam, le vittorie sembravano arrivare così facilmente da mascherare quanto fosse competitivo Federer. Ciò è diventato chiaro dopo gli Australian Open 2009. Ha pianto durante la cerimonia del trofeo dopo che Nadal lo ha battuto nella terza finale consecutiva del Grande Slam, un periodo che includeva il loro epico duello in cinque set a Wimbledon nel 2008 in quella che molti considerano la più grande partita di tennis professionistica mai giocata.

“La grazia mascherava anche una spietatezza simile a quella di un assassino che tortura gli avversari. Nick Kyrgios, la capricciosa star australiana, ha detto che Federer è l’unico giocatore che lo abbia mai fatto sentire come se non sapesse davvero cosa stesse facendo su un campo da tennis”.

Il Nyt ricorda una “carneficina” di risultati, tra cui un 6-0-6-0 “contundente” a Gaston Gaudio (uno che ha vinto il Roland Garros) e un 6-0, 6-1 a Andy Murray nelle finali Atp di Londra nel 2014.

“Nel 2017, durante la finale di Wimbledon, Marin Cilic si fermò per una vescica al piede a metà partita che lo ha reso quasi incapace di competere. Cilic piangeva sulla sua sedia. Federer camminava minaccioso dall’altra parte della rete, uno sguardo di disprezzo negli occhi, come un pugile che vuole che il suo avversario si alzi per poterlo colpire di nuovo”.