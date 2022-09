Il Messaggero: “fu proprio Sarri a non volere Immobile a Napoli nel 2016”

Lazio-Napoli è Sarri versus Spalletti ma è anche Ciro Immobile contro Napoli visto che lui è di Torre del Greco. Ne scrive Il Messaggero che ricorda quando Sarri disse no a Immobile a Napoli.

Meno male che Immobile vede Napoli e non si ricorda dove è nato. Nel 2016, prima dello sbarco alla Lazio, era stato vicino al ritorno all’ombra del Vesuvio. Ironia del destino, proprio l’ex Sarri inizialmente non lo aveva voluto. Ora Maurizio lo considera il punto di riferimento assoluto. Ha adeguato persino il suo gioco a Ciro: palleggio, lancio lungo (o filtrante di Milinkovic) e contropiede-gol. Così il centravanti aveva segnato pure nel 2018 la rete considerata dai tifosi la più bella di sempre in mezzo a Mario Rui, Koulibaly e Albiol.