Gullit: «Lo scudetto al Milan? No, il mio favorito è il Napoli»

Alla Gazzetta: «gioca in modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere la fantasia. Grande Ancelotti, non è fissato con il calcio»

Ruud Gullit alla Gazzetta dice che il Napoli è la sua squadra favorita per lo scudetto.

Il Milan è favorito per il bis in A?

«Il mio favorito per adesso è il Napoli: gioca in modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere pure la fantasia individuale. Però anche il Milan è su quel livello. La Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. Occhio anche a Roma e Atalanta».