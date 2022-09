Gol di Vlahovic e assist di Kostic, gli juventini: basta stare lontani dall’anticalcio di Allegri  

Chissà cosa avrà pensato Allegri vedendo Norvegia-Serbia (0-2). La Serbia ha vinto grazie a due bianconeri, con un gol di Vlahovic su assist di Kostic, al 43′, mentre il secondo gol è stato segnato da Mitrovic al 9′ della ripresa.

Su Vlahovic la Gazzetta dello Sport scrive:

“si prodiga in sponde e giocate utili per i compagni. Il serbo toccherà in tutto 37 palloni, decisamente sopra la sua media in Serie A, ennesima conferma che in un gioco diverso può essere un fattore anche fuori dagli ultimi sedici metri “.

Il diverso rendimento tra Nazionale e club riguarda anche alcuni interisti, sottolinea il Corriere della Sera.

“lontani dalla crisi di Inter e Juventus, i vari Bonucci, Dimarco e Barella sono usciti dalla Puskas Arena di Budapest con l’aria appagata di chi ha fatto i fanghi alle terme, non solo perché hanno vinto ma soprattutto perché hanno convinto. E dimostrato a se stessi che non sono loro il problema, semmai lo è il contesto in cui torneranno da oggi per dare qualcosa in più. Dato che tanti colleghi hanno in testa la prima Coppa del mondo autunnale. La doppia velocità vale non a caso anche per altri bianconerazzurri che hanno parcheggiato la crisi a Torino e a Milano e in giro per l’Europa e per il Sudamerica si sono divertiti, fra gol, assist, prove generali e casting dell’ultimo momento: la coppia serba Vlahovic-Kostic, gol del primo con assist del secondo ieri contro la Norvegia, è tornata a fare quello che sa, ritrovando il sorriso”.