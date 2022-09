Gazzetta: Spalletti e De Laurentiis si sono chiariti dopo le turbolenze di primavera?

Perché per ora tutto fila liscio, ma è nei momenti di difficoltà, su come si reagisce, che si misurano la forza di una squadra e di un club.

La Gazzetta giustamente si interroga sulla natura dei rapporti tra De Laurentiis e Spalletti vista che la primavera è stata turbolenta. Scrive Maurizio Nicita:

Non ci nascondiamo dietro un dito: nella primavera scorsa il rapporto fra il presidente e l’allenatore ha accusato più di uno scricchiolio. Poi ogni cosa è tornata al suo posto. I due in privato se le “cantano” senza remissione di peccati e speriamo che sia davvero così.

La domanda non è capziosa: si sono chiariti Spalletti e De Laurentiis sulle incomprensioni di primavera? Perché se la risposta è sì, tecnico e club non ripeteranno errori commessi e ne faranno tesoro.