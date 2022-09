Gazzetta: se la Juve è quella vista al Franchi, Messi, Mbappé e Neymar la faranno a pezzi

L’1-1 ci può stare ma c’è la madre di tutte le domande a cui rispondere: la Juve di Firenze è così per debolezza o per scelta?

Se la Juve che affronterà il Psg in settimana sarà la stessa vista a Firenze contro i viola, sarà fatta a pezzi dai francesi, scrive Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport.

L’1-1 con la Fiorentina ci può stare, ma pretende alcune risposte.

“Può la Juve andare in gol subito e, ancora una volta, rischiare il ribaltone? Può farsi ammirare per un quarto d’ora, illudendo che Paredes sia il tanto atteso “sintetizzatore” delle sue notevoli potenzialità, e poi sparire nel nulla di una difesa a oltranza? Può tirare in porta soltanto due volte (e mai nel secondo tempo)? Può soffrire il turnover se soltanto rifiatano Vlahovic e Miretti, i migliori, dopo aver preso Bremer, Kostic, Milik, Di Maria, Pogba e Paredes? Ma la madre di tutte le domande è un’altra: la Juve di Firenze è così per debolezza o per scelta?”.